Pfalztheater-Konzert mit Sibelius, Beethoven und Debussy

Das Orchester des Pfalztheaters ist am 18. und 19. Mai wieder im Emmerich-Smola-Saal im SWR zu Gast. Es dirigiert Justin Brown.

Der britische Dirigent Justin Brown. Felix Grünschloß(2)_CMYK (002)

Beethovens viertes Klavierkonzert wurde von einem weiteren Großen seiner Zunft, Robert Schumann, als "vielleicht größtes Klavierkonzert" des Komponisten bezeichnet. Wie Beethoven bei der Uraufführung des Werks 1808 im "Theater an der Wien" wird auch im Emmerich-Smola-Saal der britische Dirigent und Pianist Justin Brown das Klavierkonzert vom Flügel aus leiten.

Weiterhin steht schillernde Orchestermusik des Impressionismus auf dem Programm: Debussys sinfonische Dichtungen "Prélude à l‘après-midi d‘un faune" und "La Mer" und Sibelius’ Tondichtung "Die Okeaniden". Dabei wird sich das Meer – mal still glitzernd, mal wild aufgewühlt – in all seinen unterschiedlichen Stimmungen zeigen.

Datum: Donnerstag, 18. Mai 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Emmerich-Smola-Saal

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

Veranstalter: Pfalztheater Kaiserslautern - Tickets können dort gekauft werden Programm: Drittes Konzert des Orchesters des Pfalztheaters (auch am 19.5.) Mitwirkende: Klavier und Dirigent: Justin Brown

Die Konzertaufführungen sind am Donnerstag, 18.5.2023, um 18 Uhr sowie am Freitag, 19.5.2023, um 19.30 Uhr im Emmerich-Smola-Saal des SWR. Karten gibt es über die Internetseite des Pfalztheaters, per Mail unter Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder per Telefon unter 0631 3675 209.