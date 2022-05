2. Ensemblekonzert der Deutschen Radio Philharmonie

per Mail teilen

Für Streichinstrumente sind zahllose Kammermusikwerke geschrieben worden. Kein Wunder, denn sie sind nicht nur wandlungsfähig und virtuos zu spielen, ihr Klang harmoniert auch besonders gut miteinander. In diesem Konzert sind sie in drei verschiedenen Besetzungsvarianten zu erleben.

In ihrem Duo verbindet die englische Komponistin Rebecca Clarke die beiden tieferen Streichinstrumente Viola und Cello miteinander. Sie war selbst Bratschistin und hat in vielen ihrer Werke, die überwiegend zwischen den beiden Weltkriegen entstanden sind, die Bratsche in den Mittelpunkt gestellt.

Vierstimmigkeit als Inbegriff von Vollkommenheit

Schon seit der Renaissancezeit gilt Vierstimmigkeit satztechnisch als Inbegriff von Vollkommenheit. Im Bereich des Streichquartetts hat Joseph Haydn die Maßstäbe gesetzt. In seinen Quartetten op. 20 und 33 entwickelt er Standards, die für die gesamte Wiener Klassik stilbildend werden.

Wo Ernst und Trauer dunkle Schatten werfen

Neben dem "vollkommenen" Streichquartett hatte es das Streichquintett etwas schwerer, aber auch für diese Gattung sind Meisterwerke entstanden, wie das zweite Streichquintett von Felix Mendelssohn Bartholdy. Sein Geigenfreund Ferdinand David hatte sich ein Stück "in stilo molto concertissimo" gewünscht. Das hat er bekommen, doch zugleich auch ein Werk, in dem Ernst und Trauer dunkle Schatten werfen.