Benefizkonzert mit dem "Crossover Orchester Westpfalz"

Früher "Musikverein Otterbach" - heute "Crossover Orchester Westpfalz". Und der Name ist Programm: Im Emmerich-Smola-Konzertsaal werden am 5. November Rock und Pop auf Blasmusik treffen.

Schon seit 90 Jahren gibt es das Orchester des Musikvereins Otterbach - und hat dabei die Menschen in der Region bei seinen Konzerten begeistert. Mittlerweile hat es sich zu einem sinfonischen Blasorchester entwickelt und nennt sich jetzt "Crossover Orchester Westpfalz". Und der Name ist Programm - das Orchester interpretiert Titel aus Rock, Pop und Musical neu.

So auch am 5. November im Emmerich-Smola-Konzertsaal in Kaiserslautern. Dazu hat es sich Gäste eingeladen: Ben Clemenz, Michaela Clemenz, Ramona Dworak, Stephan Hugo und Jürgen Walzer verstärken die rund 30 Musikerinnen und Musiker des Orchesters.

Spenden für Verein der Kinder- und Jugendhilfe in Kaiserslautern

Organisiert wird das Konzert vom "Lions Club Lutra" in Kaiserslautern. Er unterstützt soziale Projekte in der Region. So ist der Eintritt zum Konzert frei - aber um Spenden wird gebeten. Mit ihnen soll der Verein "Lichtblick 2000" in Kaiserslautern unterstützt werden, der sich um Kinder und Jugendliche in Notsituationen kümmert.