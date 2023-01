Kabarettistischer Aschermittwoch der UNTIERE

Der 13. KabAsch der Untiere steht an. Wenn das mal kein Grund zum ausgelassenen Feiern ist.

Seit 2010 gibt es nun den bereits legendären "Kabarettistischen Aschermittwoch" von und mit den UNTIEREN. Und diesmal auch endlich wieder auf ihrer aktuellen Stammbühne im SWR Studio Kaiserslautern!

Während in Passau die CSU mit den Maßkrügen poltert und in Rest-Deutschland das übrige Parteien-Spektrum zu rhetorischen Blutgrätschen ansetzt, laden die Lauterer Lästerzungen zum großen Spottgelage in den Emmerich-Smola-Saal ein! Ein satirisch-musikalisches Spektakel voller Ein- und Ausblicke auf die große und die kleine Politik in Stadt, Land und Bund. Mit einem ganz besonderen Augenmerk auf die OB-Wahl in Kaiserslautern. Aber auch viel persönlicher Note, hochkarätigen Texten, frechen Chansons und natürlich "Herz & Hörnchen"! Wie man die UNTIERE eben kennt, schätzt, fürchtet und liebt.

In seinen immer hoch-aktuellen Shows zeigt das Kabarett-Ensemble aus der Westpfalz-Metropole K-Town seine enorme Vielseitigkeit und seine ganz eigene Art von Kleinkunst: "Politeramusisches" Kabarett vom Feinsten! – politisch, literarisch und sehr musikalisch!