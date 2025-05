Junikonzert der Kreismusikschule Kaiserslautern

Am Samstag, 4. Juni 2025, lädt die "Lange Nacht der Kultur" wieder tausende Besucher an über 30 Spielorte in Kaiserslautern ein. Im SWR Studio findet dabei die Live-Aufzeichnung des royalen Podcasts "Annelies Royale Welt" mit SWR-Expertin Annelie Malun statt.