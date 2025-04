3. Ensemblekonzert der Deutschen Radio Philharmonie

Unter dem Motto "Wenn Instrumente singen" steht nun das nächste Ensemblekonzert von Mitgliedern der Deutschen Radio Philharmonie an.

Nikolaus Lenau traf mit seinen "Schilfliedern" aus dem Jahr 1832 offenbar einen Nerv: Die tief melancholischen, von stimmungsvollen Naturschilderungen durchsetzten Liebesdichtungen wurden im 19. und frühen 20. Jahrhundert etwa 50 Mal vertont. So auch von den ersten drei Komponisten im 3. Ensemblekonzert Kaiserslautern, das am Sonntag, 11. Mai 2025, um 11 Uhr im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios stattfindet.

Felix Mendelssohn Bartholdy wählte unter den fünf Liedern "Auf dem Teich, dem regungslosen" aus. Seine Komposition entstand 1842, erschien aber erst 1847, kurz nach seinem Tod, im Druck. Das zweite Stück der "Sieben frühen Lieder" von Alban Berg trägt den schlichten Titel "Schilflied": Grundlage ist Lenaus Gedicht mit dem Textbeginn "Auf geheimem Waldespfade". August Klughardts Vertonung aller fünf "Schilflieder" aus dem Jahr 1872 ist schon durch ihre außergewöhnliche Besetzung einmalig: Oboe, Bratsche, Klavier – aber keine Singstimme.

Die weiteren Werke des Konzerts unter dem Motto "Wenn Instrumente singen" sind drei Stücke aus den Sechs Studien in kanonischer Form op. 56 von Robert Schumann, entstanden 1845, die in einer Bearbeitung für Oboe, Cello und Klavier erklingen. Mit "The Walls of Morlais Castle" für Oboe, Viola und Violoncello von 1998 setzte Hilary Tann ihrer Heimat Südwales ein Denkmal. Letztes Werk des Konzerts ist das Klaviertrio d-Moll op. 49 von Felix Mendelssohn Bartholdy, das Robert Schumann in der Neuen Zeitschrift für Musik als "Meistertrio der Gegenwart" bezeichnete. Begonnen hatte Mendelssohn das Werk im Februar 1839, vollendet wurde es am 23. September des gleichen Jahres.

Das Konzert wird von Christian Bachmann moderiert.

Datum: Sonntag, 11. Mai 2025 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

0631 / 36228395 51

Programm: Felix Mendelssohn Bartholdy: "Auf dem Teich, dem regungslosen" ("Schilflied")

op. 71 Nr. 4, Bearbeitung für Viola und Klavier

Alban Berg: "Schilflied" nach einem Text von Nikolaus Lenau aus den Sieben frühen Liedern

August Klughardt: "Schilflieder" - Fünf Fantasien für Oboe, Viola und Klavier op. 28

Robert Schumann: Drei Stücke aus den "Sechs Studien für den Pedalflügel" op. 56

Bearbeitung für Oboe, Violoncello und Klavier

Hilary Tann: "The Walls of Morlais Castle" für Oboe, Viola und Violoncello

Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 49 Mitwirkende: Mitglieder der Deutschen Radio Philharmonie:

Veit Stolzenberger, Oboe

Margarete Adorf, Violine

Reinhilde Adorf, Viola

Valentin Staemmler, Violoncello

Fedele Antonicelli, Klavier

Moderation: Christian Bachmann



Konzertkarten zum Preis von 10 € / ermäßigt 5 € gibt es bei der Tourist-Information Kaiserslautern, im Internet oder an der Tageskasse.



Mitglieder der "Freunde der DRP" sowie SWKcard-Inhaber erhalten 50% Ermäßigung. Studenten Kaiserslauterer Hochschulen haben freien Eintritt.