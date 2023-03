2. Ensemblekonzert „Oktette“ der Deutschen Radio Philharmonie

Am Sonntag den 26. März tritt ein achtköpfiges Ensemble auf die Bühne im SWR Studio Kaiserslautern. Es besteht aus Musikerinnen und Musikern der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Zu hören sind bei dem Ensemblekonzert dann Bläseroktette von Franz Lachner und Carl Reinecke. Lachner war in jungen Jahren mit Beethoven bekannt und gehörte zum engeren Freundeskreis Franz Schuberts. Beides Vorbilder, die ihn sein Leben lang prägten.

Außerdem nannte ihn Robert Schumann einmal den „talentiertesten und kenntnisreichsten unter den süddeutschen Komponisten“. Auch Carl Reinecke wurde von Schumann geschätzt, schrieb dieser ihm doch: „Unter Ihren Händen, lieber Herr Reinecke, fühl’ ich mich ganz wohl, und dies kömmt daher, weil Sie mich verstehen wie wenige.“

Teil des Ensembles beim Konzert am 26. März im SWR Studio Kaiserslautern: Veit Stolzenberger mit Oboe. Werner Richner

Dazwischen erklingen Bagatellen, „kurze Instrumentalstücke nicht zu ernsten Charakters“ also, von György Ligeti. Begonnen hatte der Avantgarde-Musiker als „richtig ungarischer Komponist“, wie er selbst sagte. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte er in Budapest und am rumänischen Folklore-Institut in Bukarest. In dieser Zeit entstanden 1953 die sechs Bagatellen für Bläserquintett.