Eine Reise durch die sagenhafte Pfalz

Fotograf Yannick Scherthan und Autor Christian Karl enführen Sie zu einer Reise durch die sagenhafte Pfalz. Eine spannende Mischung aus Fotos, Musik und Geschichten.

Malerische Burgen, die von der Sonne angestrahlt aus dem Nebel aufragen, idyllische Seen entlang des Rheinufers und Buntsandsteinfelsen, soweit das Auge reicht. Für all das müssen wir nicht in die Ferne schweifen, sondern finden es direkt vor der eigenen Haustüre.

Pfälzer Fotograf zeigt spektakuläre Aufnahmen

Yannick Scherthan, Autor des Bildbandes "Sagenhafte Pfalz - eine Reise zu mythischen Orten" fotografiert bereits seit vielen Jahren in seiner Heimat, der Pfalz. Von den Rheinauen im Osten über das Kerngebiet des Pfälzerwaldes bis ins Kuseler Land im Westen taucht er mit seinen Fotos bildgewaltig ein in unsere Region.

Autor kennt die Mythen und Sagen zu den Orten

Spannende Geschichten und Hintergrundinformationen, Sagen, Mythen und Legenden zu den verschiedenen Orten kennt Christian Karl. Er ist Scherthans Co-Autor im Buch, welches die Frankfurter Allgemeine Zeitung jüngst als "kapitales Werk" beschrieben hat.

Die Pfalz mit neuen Augen entdecken

Scherthan und Karl wollen einen spannenden Mix aus Fotos, Musik und Geschichten schaffen. Diese Kombination ist in dieser Form einzigartig. Freuen Sie sich, unsere Region mit den Augen, beziehungsweise durch die Linse, von Yannick Scherthan zu sehen und tauchen sie ein in die "Sagenhafte Pfalz".

Datum: Donnerstag, 8. September 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Emmerich-Smola-Saal

SWR Studio Kaiserslautern Preis: 8,00 Euro Ermäßigter Preis: 6,00 Euro

Tickets im Vorverkauf: