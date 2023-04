Die Untiere und "Zärtlichkeiten mit Freunden"

Was für eine Kombination: Im April treten im SWR Studio Kaiserslautern wieder einmal die Untiere auf. Dann ist im Emmerich-Smola-Saal die Band "Zärtlichkeiten mit Freunden" dabei.

Das beliebte Show-Format der Lautrer Lästerzungen ist zurück. Wie gewohnt präsentieren die Untiere immer neue Texte, freche Chansons und hochrangige Gast-Künstler. Alles ist stets frisch und aktuell in Szene gesetzt. So wird jeder Abend zum Unikat des K´town- Kabarett-Ensembles, in dem es seine enorme Vielseitigkeit und seine ganz eigene Art von Kleinkunst unter Beweis stellt. Es wird also politisch, literarisch und sehr musikalisch.

Tickets sind erhältlich über eventim.de, bei Thalia Kaiserslautern, der Tourist-Information Kaiserslautern und unter www.die-untiere.de