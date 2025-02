per Mail teilen

Zum 15. Mal präsentieren die Untiere ihren kabarettistischen Aschermittwoch - mit verschiedenen Gästen. Am 5. März findet das Ganze im SWR Studio Kaiserslautern statt.

"Tanz auf dem Vulkan oder im freien Fall in den Abgrund ...!?" - Das ist das Motto des 15. Kabarettistischen Aschermittwoch der Untiere.

Ein Thema des Abends: die Wahlen am 23. Februar. Was in den Tagen danach zum Ausgang des Wahlsonntags gesagt werden kann, werden die Untiere nach eigenen Angaben pflichtgemäß und gewohnt bissig tun. "Natürlich ohne Gewähr. Wer weiß denn, ob die, die gerade miteinander wollen, auch wirklich miteinander können? Das muss sich erst noch herausstellen. Auch ob die 'Brandmauer' stabil war, ist und bleibt."

15. Kabarettistischer Aschermittwoch mit den Untieren: Marina Tamássy & Wolfgang Marschall Die Untiere

Der Abend am 5. März im SWR Studio Kaiserslautern soll nach Angaben der Untiere aber nicht auf eine schlichte "Wahl-Nachlese" herauslaufen. Beim diesjährigen kabarettistischen Aschermittwoch soll es auch um Weltpolitik, skurrile Anekdoten und Chansons gehen. "Damit der Abend richtig rund und kunterbunt wird." Und dabei haben die Untiere Unterstützung.

Ein Abend mit Politik, Musik, Gedichten und mehr

Musikalisch unterstützt werden sie Martin Preiser am Klavier und Helmut Engelhardt an Saxophon und Klarinette. Außerdem haben sie zwei Gastkünstler eingeladen.

Satirikerin und Titanic-Autorin Ella Carina Werner aus Hamburg. Sie wird unter anderem aus ihrem Gedichtband "Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt" feministische Tiergedichte vorlesen.

Ein Gast des Abends: Satirikerin und Titanic-Autorin Ella Carina Werner. Julia-Schwendner

Zu Gast ist ebenfalls der Wiener Multi-Instrumentalist Albin Paulus. Er wird alleine jodeln, Dudelsack oder Maultrommel spielen beziehungsweise auch zusammen mit den Untieren.

Unterstützt werden die Untiere am kabarettistischen Aschermittwoch von Multi-Instrumentalist Albin Paulus. Albin Paulus

Tickets für den Kabarett-Abend im SWR Studio Kaiserslautern

Karten für den 15. kabarettistischen Aschermittwoch der Untiere im SWR Studio Kaiserslautern können Sie an verschiedenen Stellen kaufen.

Bei der Buchhandlung Thalia in Kaiserslautern oder bei der Kaiserslauterer Tourist-Information. Karten bekommen Sie auch direkt bei den Untieren per Mail: die-untiere@gmx.de. Und online gibt es Tickets zu kaufen bei Eventim .