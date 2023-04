Benefizkonzert der Blaulicht-Familie in Kaiserslautern

Das BOS-Netzwerk von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und vielen mehr lädt zu seinem ersten Benefizkonzert ein. Die Premiere findet im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios Kaiserslautern statt.

Unter dem Titel "Wir helfen!" startet das sogenannte BOS-Netzwerk eine neue Veranstaltungsreihe. Die Idee: Namhafte Musikkorps und Ensembles gestalten ein jährliches Benefizkonzert für Einsatzkräfte im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios in Kaiserslautern. Der Erlös geht an Organisationen und Gruppierungen aus dem Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und dem Bevölkerungsschutz.

Gerade in diesem wichtigen Betätigungsfeld stellen sich jeden Tag zahlreiche, meist ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Dienst der Allgemeinheit und tun alles in ihrer Macht Stehende, um Schäden und Verluste von der Gesellschaft fernzuhalten. Mit dem Benefizkonzert will das BOS-Netzwerk nun allen Bürgern die Möglichkeit geben, Danke zu sagen. Gleichzeitig sollen sie einen musikalischen Leckerbissen genießen.

Und so beginnt die Reihe gleich mit einem doppelten Genuss: sowohl mit den preisgekrönten Musikern der BrassCats, die weit über die Region hinaus bekannt sind, als auch mit den Blechbläsern des Heeresmusikkorps Hannover in der Besetzung „Woodless“. Beide hochkarätigen Ensembles stehen für filigranste bis bombastische Töne in bester Klangkultur. Eine Freude nicht nur für eingefleischte Freunde dieser Musikrichtung.

Der Erlös der Veranstaltung geht in diesem Jahr an die Notfallseelsorge Pfalz und das regionale PSNV/Notfallseelsorge-Team. Karten gibt es im Vorverkauf im Kundenservice Center der Stadtwerke Kaiserslautern.