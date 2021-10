2. Konzert "À la carte" - Ausverkauft

"Ich liebe das Dirigieren so sehr, dass ich es unbedingt machen muss", sagt Ruth Reinhardt, und die Erfolge geben ihr Recht. Nun tritt sie mit der DRP auf.

Ausgebildet wurde Ruth Reinhardt unter anderem an der Juilliard School of Music New York von Alan Gilbert. Heute arbeitet die junge Dirigentin mit Spitzenorchestern in Amerika und Europa. Die Wurzeln ihrer internationalen Dirigentinnen-Karriere liegen im Saarland. In ihrer Heimatregion debütiert die gebürtige Saarländerin Ruth Reinhardt mit der Deutschen Radio Philharmonie nun im SWR Studio Kaiserslautern mit der Ouvertüre "Die Heimkehr aus der Fremde" von Felix Mendelssohn Bartholdy und der Sinfonie Nr. 84 Es-Dur von Joseph Haydn. Außerdem auf dem Programm: das 1. Violinkonzert von Camille Saint-Saëns mit Kolja Lessing, einem der vielseitig interessiertesten Musiker unserer Zeit. Als Geiger und Pianist hat er durch die Verbindung von interpretatorischer und wissenschaftlicher Arbeit dem Musikleben prägende Impulse verliehen.

SWR-2-Redakteurin Sabine Fallenstein moderiert das Konzert, das live von 13 bis 14 Uhr auf SWR2 übertragen wird.