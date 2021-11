per Mail teilen

Auf dem katholischen Friedhof in Busenberg im Kreis Südwestpfalz haben unbekannte Täter in der Nacht zu Allerheiligen mehrere Grabstätten verwüstet. Wie die Polizei mitteilte, rissen sie unter anderem die Bepflanzung heraus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dahn zu melden.