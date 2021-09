US-Kaserne in Kaiserslautern erweitert Kapazitäten für Evakuierte

In den "Rhine Ordnance Barracks", der US-Kaserne in der Nähe des Opel-Kreisels in Kaiserslautern, sollen mehr evakuierte Menschen unterkommen. Der Platz auf der Air Base Ramstein wird knapp.

Aktuell sind in den „Rhine Ordnance Barracks“ in Kaiserslautern etwas mehr als 3.000 Evakuierte untergekommen. Sie waren zuletzt auf der Airbase Ramstein untergebracht. Dort sind die Kapazitäten mittlerweile aber ausgeschöpft. Deswegen soll ein Teil der Evakuierten vorrübergehend in der US-Kaserne in Kaiserslautern wohnen.

Menschen haben Heizung, Betten und WLAN

Die Menschen kommen hier in großen Hallen unter. Sie sind nach Angaben eines US-Militärs allesamt mit Heizung, WLAN, Betten und warmen Decken ausgestattet.

Auch für Hygiene und Essen ist in der Kaserne in Kaiserslautern gesorgt

Zusätzlich gibt es sanitäre Anlagen und Spielmöglichkeiten für Kinder. Die US-Army kümmert sich außerdem darum, dass die Afghanen zwei Mal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Auch die medizinische Versorgung ist laut einer Sprecherin sichergestellt.

Das Deutsche Rote Kreuz hilft bei der medizinischen Versorgung in der US-Kaserne in Kaiserslautern SWR

US-Kaserne in Kaiserslautern soll Platz für bis zu 6.000 Menschen bieten

Um noch mehr Menschen aufnehmen zu können, werden in den Rhine Ordnance Barracks jetzt weitere Unterbringungsmöglichkeiten aktiviert. Dann sei in der US-Kaserne Platz für bis zu 6.000 Menschen, sagte ein Sprecher des US-Militärs.

Militär-Einsatz in Afghanistan offiziell beendet

Die USA haben ihren Militär-Einsatz in Afghanistan nach 20 Jahren offiziell beendet. Um kurz vor Mitternacht ist die letzte Maschine vom Kabuler Flughafen abgehoben. Auch afghanische Soldaten, die geholfen hatten, das Flugfeld in den letzten Tagen zu sichern, wurden mit ihren Familien ausgeflogen. Ausrüstung, die in Afghanistan geblieben ist, wurde laut US-Militär unbrauchbar gemacht - also zum Beispiel das Raketen-Abwehrsystem am Flughafen. Die Taliban haben den Abzug der Truppen nach eigenen Angaben mit Freudenschüssen gefeiert.