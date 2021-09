US-Außenminister Blinken trifft deutschen Amtskollegen Maas in Ramstein

per Mail teilen

US-Außenminister Antony Blinken und der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) besprechen derzeit auf der Air Base in Ramstein, wie es in der Afghanistan-Frage weitergehen könnte. Der weltweit größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb der USA ist Drehkreuz für die Evakuierungsmission aus Afghanistan.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und US-Außenminister Antony Blinken sind derzeit in einer Videkonferenz mit Vertretern von 20 Staaten. Unter anderem soll besprochen werden, wie künftig mit der Taliban-Regierung in Afghanistan zu verfahren ist. Wie es gelingen kann, humanitäre Hilfe ins Land zu bringen und wie gewährleistet werden kann, dass auch künftig noch Flugzeuge Kabul verlassen können. Die Ergebnisse der Konferenz sollen gegen Abend in einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Zuvor hatten sich Blinken und Maas bereits bilateral dazu ausgetauscht, wie künftig in der Afghanistan-Frage zu verfahren sei. Außerdem hatten beide betont, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA in den vergangenen 20 Jahren während der Afghanistan-Krise funktioniert habe.

US-Außenminister Antony Blinken und sein deutscher Amtskollege Heiko Maas (SPD) sind auf der Air Base in Ramstein zusammengetroffen. SWR

US-Außenminister Antony Blinken war gegen 13 Uhr in Ramstein eingetroffen und hatte sich angeschaut, wie die Menschen aus Afghanistan auf der Air Base in Ramstein untergebracht sind. Außerdem hat er afghanische Schutzsuchende und das Personal der US Airforce getroffen.

Blinken will sich bei Bundesregierung bedanken

Blinken betonte in einer Pressemitteilung, Deutschland sei in Afghanistan über 20 Jahre ein Partner von unschätzbarem Wert gewesen. Auch bei der aktuellen Rettungsaktion habe die Kooperation bestens funktioniert.

Noch immer sind tausende Menschen auf der Air Base in Ramstein

Rund 11.000 Menschen, die aus Kabul ausgeflogen worden sind, sind derzeit auf der Air Base untergebracht. Dort warten sie auf ihren Weiterflug in die USA. Zunächst werden die evakuierten Männer, Frauen und Kinder medizinisch untersucht. Dazu gehört auch ein Test auf Covid 19. Anschließend werden sie registriert und bei Bedarf medizinisch behandelt.

Luftwaffenstützpunkt Ramstein ist derzeit riesige Zeltstadt

Auf der Air Base Ramstein ist ein großes Zeltlager für die Evakuierten eingerichtet worden. SWR SWR

Frauen und Kinder übernachten auf tausenden Feldbetten, dicht an dicht in den großen Hangars der Air Base. Die Männer sind in Zelten untergebracht. Sie bekommen drei Mahlzeiten am Tag – zubereitet nach muslimischen Vorschriften. Also z.B. kein Schweinefleisch. Täglich kommen weitere Schutzsuchende dazu. Allerdings sind es derzeit aber nur noch einige hundert am Tag. Denn die Amerikaner hatten die Evakuierungsflüge aus Kabul wie geplant am 31. August eingestellt.

Afghanen sind auch an anderem US-Standort in Kaiserslautern untergebracht

Bis heute sind mehr als 23.000 Afghanen aus Ramstein nach Washington weitergeflogen worden. Im Schnitt vergehen vier Tage, bis die Schutzsuchenden ausgeflogen werden. Weil in Ramstein zwischenzeitlich die Kapazitätsgrenze erreicht war, sind mehrere tausend Menschen auf der US-Militäranlage Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern untergebracht worden.