Das Urteil zur umstrittenen Kreisumlage ist rechtskräftig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Das heißt, der hoch verschuldete Kreis Kaiserslautern ist nicht dazu verpflichtet, mehr Geld von seinen Gemeinden zu verlangen.

Viele Jahre haben sich der Kreis Kaiserslautern und das Land Rheinland-Pfalz darüber gestritten, wie viel Geld der Kreis von den kreisangehörigen Gemeinden als sogenannte Kreisumlage verlangen muss. Weil der Kreis im Jahr 2016 keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen konnte, verlangte die Kommunalaufsicht des Landes daraufhin, dass sich der Kreis mehr Geld bei seinen Gemeinden holen solle. Der Kreis aber weigerte sich mit dem Argument, viele seiner Gemeinden seien ebenfalls hoch verschuldet. Wenn er von ihnen mehr Geld verlange, würde das deren finanzielle Lage noch verschärfen. Daraufhin hatte das Land den Kreis dazu gezwungen, seinen Gemeinden mehr Geld abzuverlangen.

Ober- und Bundesverwaltungsgericht geben Kreis Kaiserslautern Recht

Das war aber rechtswidrig, entschied das Oberverwaltungsgericht in Koblenz Mitte vergangenen Jahres, nachdem der Kreis gegen die Entscheidung des Landes geklagt hatte. Die Verfassung gewähre den Gemeinden eine finanzielle Mindestausstattung. Die sei nach dem Eingriff des Landes bei mehr als einem Viertel der Gemeinden im Kreis Kaiserslautern nicht mehr vorhanden, so das Gericht. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung jetzt. Dadurch ist das Urteil zur umstrittenen Kreisumlage nun rechtskräftig.

Gemeinden erhalten etwa zwei Millionen Euro zurück

Für die Gemeinden im Kreis Kaiserslautern heißt das, dass sie die zu viel gezahlten Beiträge erstattet bekommen. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) begrüßt das Urteil. Die Gemeinden können sich jetzt über etwa zwei Millionen Euro Rückerstattung freuen. Der Fall hat Signalwirkung, weil landesweit auch andere Kreise in der gleichen Situation stecken wie der Kreis Kaiserslautern.

Ramstein und Landstuhl freuen sich über Rückzahlung

Die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach hat demnach beispielsweise rund 370.000 Euro zuviel an den Kreis abgeführt. "Das Geld können wir gut gebrauchen", so Verbandsbürgermeister Ralf Hechler (CDU) in einer ersten Reaktion. In Ramstein werde zum Beispiel ein neuer Kindergarten gebaut, außerdem gebe es viele Straßenbauprojekte. Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU), ist froh über das Urteil. "Damit ist dem endlich ein Riegel vorgeschoben, dass die Gemeinden immer weiter finanziell ausgequetscht werden", so Degenhardt, der insgesamt mehr als 490.000 Euro auf die Ortsgemeinden verteilen kann. Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn erhält nach eigenen Angaben rund 350.000 Euro. Davon sollen etwa 40.000 Euro an die Verbandsgemeinde selbst gehen, der Rest werde unter den acht Ortsgemeinden aufgeteilt.

Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz begrüßt Entscheidung

Auch der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz freut sich über die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Geschäftsführer René Quante sagte: "Für die Bürger und Kommunen ist das eine gute Entscheidung. Seit rund 15 Jahren lässt Rheinland-Pfalz seine Kommunen auf verfassungswidrige Weise finanziell am langen Arm verhungern. Stattdessen sollen die Gemeinden ihre Steuern und die Kreise ihre Umlage erhöhen. Wie viele Urteile braucht es noch, damit die Ampel die Kommunalfinanzen endlich auf solide Füße stellt?"

Land schon seit Jahren in der Kritik

Der Hintergrund: Kreise haben im Wesentlichen nur zwei Einnahmequellen: Das Geld, dass sie unter anderem vom Land bekommen und das Geld, dass sie von den Gemeinden erhalten. Wenn aber die Gemeinden selbst kein Geld haben, so die Argumentation der Kommunen, sei das Land in der Pflicht. Die Kommunen werfen dem Land seit Jahren vor, dass es ihnen zu wenig Geld überweise.