Sechs Jahre Haft - so lautet das Urteil gegen einen Mann, der im vergangenen Sommer seinen Nachbarn erstochen hat. Er hatte ihn mit einem Küchenmesser tödlich verletzt, das Opfer verblutete.

Nach der Urteilsverkündung musste die Verhandlung am Landgericht Zweibrücken kurzzeitig unterbrochen werden, weil der Verurteile einen Wutanfall bekam. Der Verurteilte schrie und tobte neben seinem Verteidiger. Dann warf er einen schweren Holztisch und Stühle um. Fünf Justizbeamte mussten ihn überwältigen. Er wurde in Handschellen abgeführt, während er weiter schimpfte und Beleidigungen ausstieß. Die Urteilsbegründung wurde zum Schutz der Anwesenden in seiner Abwesenheit verlesen.

Lautstarker Streit ruft Nachbarn auf den Plan

Der Mann war wegen Totschlags angeklagt: Er hatte im August vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Zweibrücken einen lautstarken Streit mit seiner Mutter - dabei sei es um den Verlust seiner Arbeitsstelle gegangen. Mehrere Nachbarn, darunter das spätere Opfer und der Vermieter, waren auf den Streit aufmerksam geworden und wollten den 35-Jährigen zur Rede stellen und für Ruhe sorgen. Dabei kam es laut Gericht zu Wortgefechten und einer Rangelei an der Wohnungstür. Schließlich traten die Nachbarn die Tür zur Wohnung des 35-Jährigen ein und stellten ihn erneut zur Rede. Als die Situation geklärt schien, verließen die Männer die Wohnung.

Der Angeklagte hatte bereits am ersten Verhandlungstag am Landgericht Zweibrücken den tödlichen Stich zugegeben. SWR

Opfer stirbt nach Messerstich auf der Straße

Nach Zeugenaussagen hat der Verurteile den Männern dann noch etwas hinterher gerufen - daraufhin ging das spätere Opfer alleine zurück in die Wohnung. Was in den folgenden etwa 20 Sekunden genau passierte, konnte vor Gericht nicht geklärt werden. Fest steht, dass der 40-Jährige von dem Verurteilten daraufhin mit einem Fleischermesser attackiert wurde: Er stach mit einem 23 cm langen Küchenmesser auf ihn ein und traf unter anderem ins Herz. Das Opfer konnte sich zurück ins Treppenhaus schleppen und wurde von den beiden anderen Männern auf die Straße gebracht. Dort verblutete er. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.

Hausrecht verletzt

In der Urteilsbegründung wurde dem Verurteilten unter anderem als strafmildernd zugestanden, dass die Nachbarn sein Hausrecht verletzt haben, indem sie in seine Wohnung eingedrungen sind. Allerdings sah des Gericht keine Hinweise darauf, dass sich der 35-Jährige dadurch derart bedroht gefühlt habe, dass er in Notwehr und Panik gehandelt habe. Vielmehr hatte er den potentiellen Angreifern sogar den Rücken zugedreht, wie die Vorsitzende Richterin klarstellte. So handele niemand, der sich in eine Ecke gedrängt fühle. Der 35-Jährige, gelernte Schlachter, habe genau erkannt, dass seine Gegenüber körperlich schwächer waren als er. Er hätte seine Mittel daher abwägen und sich anders zur Wehr setzen können und müssen.

Täter intelligenzgemindert und sozial unbeholfen

Auch die "schwierige Täterpersönlichkeit" wirke sich laut Gericht strafmildernd aus. Bei dem Täter wurde unter anderem eine geminderte Intelligenz festgestellt. Außerdem ist er laut Gutachten sozial unbeholfen, nicht in der Lage sich auszudrücken und auffällig emotional - deshalb sei er schnell überfordert. Das belege auch eine Vorstrafe wegen einer Schlägerei vor mehreren Jahren. Seine Zugehörigkeit zur Rechten Szene sei hingegen für die Tat nicht relevant gewesen - auch wenn bei den Wortgefechten vor der Tat teils auch rassistische Äußerungen gefallen sein sollen.

Täter erfährt im Polizeiauto vom Tod des Opfers

Nach der Tat war der 35-Jährige auf die Straße gelaufen und von Polizisten aufgegriffen worden. Im Polizeiauto sitzend hatte er nach Angaben des Gerichts vom Tod seines Opfers erfahren. Darauf hätte er nach Aussagen der anwesenden Polizeibeamten mit den Worten reagiert, dass das "ärgerlich" sei, weil er doch in wenigen Tagen ein Probe-Arbeiten für eine neue Stelle als Metzger hätte. Die Beamten seien über diese Aussage schockiert gewesen.

Die Tat hatte in Zweibrücken und Umgebung große Bestürzung ausgelöst. Das 40-jährige Opfer war zweifacher Familienvater und beim DRK in Contwig in der Motorradstaffel aktiv.