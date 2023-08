Urteil im Prozess um Mord an einer Frau in Sembach erwartet

per Mail teilen

Im Prozess um eine erschossene Frau in Sembach bei Kaiserslautern wird am Mittwoch das Urteil erwartet. Das Gericht muss die Frage klären, ob der Täter vorsätzlich gehandelt hat.

"Sie war meine große Liebe und wird es auch immer bleiben. Mein Leben hat keinen Sinn mehr".

"Ich bereue, was ich gemacht habe", sagte der Angeklagte vor Gericht. "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es tun. Ich habe meine Kinder enttäuscht. Mein Vater ist auch hier, er ist alt und allein und er hat mich allein großgezogen. Ich bin ein Versager und nun habe ich versagt, dabei wollte ich immer nur allen helfen". Worte des Angeklagten, die er nach den Plädoyers von sich gab.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Mord an Frau in Sembach

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 57-Jährigen vor, seine Ehefrau im Februar mit 14 Schüssen getötet zu haben. Sie geht von einem vorsätzlichen Tathergang aus. Das heißt, sie wirft dem Angeklagten vor, seine Frau absichtlich mit dem Auto gerammt zu haben, um sie dann zu erschießen. Ihre Forderung: lebenslange Haft.

Tag der Plädoyers am Landgericht Kaiserslautern: Der Angeklagte und seine Anwälte (links), die Richterkammer (Mitte) und die Staatsanwaltschaft (rechts im Bild). SWR

Verteidigung fordert acht Jahre Haft - Urteil in einer Woche

Die Verteidigung hat in ihrem Plädoyer im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft acht Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Die Anwälte gehen davon aus, dass er sich ursprünglich selbst vor den Augen seiner Frau ermorden wollte.

Jetzt muss das Gericht klären, ob der Angeklagte seine Frau heimtückisch ermordet hat, oder ob er im Affekt gehandelt hat. Danach wird sich das Strafmaß richten.

Tote Frau im Kreis Kaiserslautern: Verkehrsunfall oder Mord?

Zuerst sah es für die Rettungskräfte in Sembach nach einem Verkehrsunfall aus: Mit dem Auto hatte der Angeklagte das Fahrzeug seiner Ehefrau gerammt. Beim Blick durch die Fahrerscheibe erkannten die Sanitäter aber, dass auf die Frau mehrmals geschossen worden war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll sich der Angeklagte die Pistole illegal besorgt haben.

Die Straße in Sembach, in die Rettungsdienst und Polizei zunächst wegen eines Verkehrsunfalls gerufen worden waren. Dann entdeckten die Einsatzkräfte die tote Frau. SWR

Angeklagter gesteht Schüsse in Sembach

Der Angeklagte hatte die Tat vor dem Landgericht Kaiserslautern auch gestanden. Als Motiv hat er die anhaltenden Streitigkeiten mit seiner Frau angegeben. Diese hätten ihn zermürbt. Eigentlich habe er geplant, sich vor den Augen seiner von ihm getrennt lebenden Frau zu erschießen.

Weil aber die Waffe zuerst nicht auslöste, habe er im Affekt seine Frau erschossen. Direkt danach habe er ein zweites Mal den Pistolenlauf an seine Schläfe gedrückt. Das Magazin sei da aber schon leer gewesen.

Polizei: Viele Ehestreits in Sembach

Gleich mehrere Polizisten machten an den bisherigen Verhandlungstagen Aussagen zu dem teils heftigen Ehestreit des Paares. So erinnerte sich ein Beamte daran, dass er die Ehefrau des Angeklagten einmal stark alkoholisiert aus dem gemeinsamen Haus in Sembach abführen musste. Die Frau habe sich nicht beruhigen lassen und sich auch noch im Polizeiauto heftig gegen die Beamten gewehrt.

Eine Polizistin sagte wiederum aus, dass sich der Angeklagte bei einer anderen Auseinandersetzung sehr aufgebracht und uneinsichtig zeigte. Außerdem hielt sich der Angeklagte nicht an ein auferlegtes Annäherungsverbot.

Erste Ehefrau sagt, sie hätten eine gute Ehe geführt

Die erste Ehefrau des Angeklagten sagte vor Gericht, dass ihr Ex-Mann ein "Macher" gewesen sei. Egal ob Urlaub, Hausbau oder die Arbeit - er habe die Sachen angepackt. Gewalt habe es in ihrer Ehe keine gegeben. Auch die Trennung sei ohne größere Streitigkeiten über die Bühne gegangen. Man habe sich auseinander gelebt.