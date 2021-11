Urteil gegen Maskenmuffel

Das Amtsgericht Pirmasens hat am Vormittag einen Mann unter anderem wegen mehrfacher Beleidigung zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Das Amtsgericht Pirmasens hat am Vormittag einen Mann unter anderem wegen mehrfacher Beleidigung zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er gemeinnützige Arbeit leisten. Der Mann hatte mehrfach Menschen beleidigt, die ihn darauf aufmerksam machten, dass er einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss. In einem Fall hatte er sogar auf einen Polizisten in Zivil in einem Drogeriemarkt eingeschlagen.