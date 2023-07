BGH sieht offene Fragen

per Mail teilen

Das Oberlandesgericht Zweibrücken muss sich erneut mit den Öffnungszeiten des Fashion Outlets befassen. Der Bundesgerichtshof hat den Fall zurückgegeben.

An wie vielen Sonntagen im Jahr das Fashion Outlet in Zweibrücken öffnen darf, bleibt weiter unklar. Die Richter des BGH in Karlsruhe sehen noch zu viele offene Fragen und haben entschieden: Das Zweibrücker Oberlandesgericht muss sich erneut mit dem strittigen Thema auseinandersetzen.

Einzelhändler aus Grünstadt wehrt sich gegen Öffnungszeiten am Sonntag

Der Einzelhändler Steffen Jost aus Grünstadt hatte geklagt, dass seine Geschäfte nur viermal pro Jahr sonntags öffnen dürfen. Die Geschäfte im Outlet aber bis zu 16 Mal. Dadurch sieht der Modehändler seine und andere Geschäfte in der Region im Nachteil. Es folgte ein langer Rechtsstreit.

"Wir haben einen Punktsieg errungen, aber die Schlacht noch nicht gewonnen."

Die aktuelle Regelung schädige auch weiterhin die Innenstädte in der Region, so Jost. "Wir haben Nachteile genug. Warum für Outlets immer Sonderrechte gemacht werden, ist nicht nachvollziehbar".

Kritik an Regelung auch aus Pirmasens

Dieser Auffassung kann sich der Vorsitzende des Einzelhandelsverbandes Pirmasens, Erich Weiss, nur anschließen. "Was von Pirmasensern im Outlet Zweibrücken gekauft wird, fehlt in der Innenstadt von Pirmasens an Kaufkraft", sagt Weiss. "Wenn der BGH das OLG Urteil verworfen hat, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass das Urteil nicht rechtens war und erneut verhandelt werden muss." Daran knüpft sich Weiss' Hoffnung, "dass die Gerechtigkeit doch noch siegt". Es müsse gleiche Regeln für alle geben und keine Ausnahmen, sagt der Vorsitzende.

Fall geht zurück zum OLG Zweibrücken

In der inzwischen dritten Instanz sollte jetzt der Bundesgerichtshof entscheiden. Er sagt aber: Das Oberlandesgericht in Zweibrücken muss bei seiner Urteilsbegründung nachbessern. Unerwartet kommt das nicht, weil die Richter in Karlsruhe schon vorher erhebliche Zweifel geäußert hatten.

Veraltete Regel des Landes Rheinland-Pfalz?

Das OLG hatte nämlich auf eine Verordnung des Landes aus dem Jahr 2007 verwiesen. Nach dieser Sonderregelung dürfen Geschäfte in der Nähe eines Flughafens sonntags öffnen. Der Zweibrücker Flughafen wird inzwischen aber gar nicht mehr für Linienflüge genutzt. Deshalb hat der Bundesgerichtshof Bedenken, ob die Landesverordnung nicht schon längst veraltet ist.

Der rheinland-pfälzische Einzelhandelsverband wird in dem Zusammenhang deutlich: Dessen Geschäftsführer Thomas Scherer wirft dem Land vor, bewusst die Augen vor dem Problem verschlossen zu haben. Die Politik müsse die veraltete Verordnung dringend ändern. Über die Entscheidung des BGH freut sich der aus Kaiserslautern stammende Scherer daher auch.

Arbeitsministerium prüft nun Landesverordnung

Nach der Entscheidung des BGH prüft jetzt das Arbeitsministerium nach eigenen Angaben, ob und gegebenenfalls wie lange die Landesverordnung zum Ladenöffnungsgesetz weiter bestehen bleiben kann. Dabei sei die weitere Entwicklung des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht Zweibrücken abzuwarten. Wann das OLG erneut darüber verhandelt, ist noch nicht bekannt.