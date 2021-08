Viel Regen in den vergangenen Wochen in Rheinland-Pfalz- und der hat auch zahlreichen Wanderwegen zugesetzt. Wer jetzt- bei wieder schönerem Wetter- in den Wald geht, sollte daher vorsichtig sein. Zum Beispiel in der Westpfalz sind Wanderwege teils weggespült worden oder es haben sich fiese Rillen im Boden gebildet.

SWR-Reporterin Susanne Kimmel hat sich das mal genauer angeschaut…