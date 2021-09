Eine Bürgerinitiative aus Trippstadt hat der Verbandsgemeinde Landstuhl eine Unterschriftenliste gegeben, weil sie damit verhindern will, dass die neue Seniorenresidenz am Standort Katterfeld gebaut wird. Die Initiative schlägt einen anderen Standort vor und will darüber in einem Bürgerbegehren abstimmen lassen. Dafür hat sie genügend Stimmen gesammelt. Die Verbandsgemeinde überprüft nun die Unterschriften. Danach stimmt der Ortsgemeinderat Trippstadt über das Bürgerbegehren ab.