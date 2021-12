Ausreichend Unterkünfte für Obachlose in der Westpfalz

In der Westpfalz gibt es in diesem Winter trotz der aktuellen Corona-Hygieneregeln weiterhin ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose. Wie die Sprecher der Kommunen Kaiserslautern, Zweibrücken und Kirchheimbolanden mitteilen, gebe es zurzeit keinen Bedarf, weitere Unterkünfte für Obdachlose einzurichten. In Kaiserslautern können Obdachlose ihre Nacht in einem Übernachtungsbereich im Caritas Förderzentrum St. Christophorus verbringen. Nach Angaben einer Sprecherin gebe es dort 30 Plätze für Männer und Frauen ab 18 Jahren. Außerdem stünden noch einige Notfallbetten bereit, falls die Plätze nicht ausreichen sollten. Demnach müsse niemand abgewiesen werden. Wie ein Sprecher sagt, werden von der Stadt Zweibrücken für obdachlose Familien und Ehepaare Einzelwohnungen zur Verfügung gestellt. Einzelpersonen würden getrennt nach Geschlecht in Mehrbettunterkünften untergebracht. Dort könnten die Abstände eingehalten werden. Auch in Kirchheimbolanden können Obdachlose in von der Stadt zur Verfügung gestellten Unterkünften übernachten.