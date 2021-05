Nachdem ein Bauernhof in Unkenbach in kurzer Zeit gleich viermal in Flammen stand, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige ermittelt. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

Die beiden Tatverdächtigen sollen in der Nacht zum Mittwoch das Wohnhaus des Bauernhofes in Unkenbach im Donnersbergkreis in Brand gesetzt haben. Nähere Angaben zu den Verdächtigen und zum Ermittlungshergang hat die Polizei bislang nicht gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden bislang keine Festnahmen in Zusammenhang mit den Bränden auf dem Anwesen gemacht. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Bauernhof in Unkenbach durch Brände fast komplett zerstört

Das Feuer in dieser Woche war bereits der vierte Brand auf dem Gelände des Bauernhofes in nur drei Wochen. Große Teile des Gehöftes seien durch die Feuer zerstört worden. Bei dem ersten Brand im April kamen außerdem rund 50 Hasen ums Leben, die in einer Scheune des Bauernhofes untergebracht waren. Die Bewohner waren laut Polizei bei keinem der Brände verletzt worden. Die Polizei will die verstärkte Präsenz in Unkenbach aufrecht erhalten, weil die Anwohner durch die Situation im Ort verunsichert seien.