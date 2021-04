Ein Brand hat in der Nacht auf Freitag eine Scheune in Unkenbach im Donnersbergkreis völlig zerstört. Die meisten der Tiere dort konnten gerettet werden, aber nicht alle.

Als die Feuerwehr kurz vor 23 Uhr an der Scheune in Unkenbach eintraf, standen das Gebäude mit angebautem Schuppen, Geräteunterstand und Hasenstall bereits in Vollbrand. Wie ein Sprecher der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land berichtet, griff das Feuer durch Funkenflug auf Heu und Stroh in einem weiteren Gebäude über. Der Feuerwehr sei es gelungen, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen, obwohl es zu Beginn des Einsatzes einige Probleme mit der Wasserversorgung gegeben habe. Nach etwa vier Stunden war das Feuer gelöscht.

Einige Tiere wurden Opfer der Flammen

In dem Gebäude seien mehr als 120 Tiere eines prämierten Hasenzüchters untergebracht gewesen, sowie etwa 50 Hühner. Ein Großteil der Tiere konnte durch die Einsatzkräfte gerettet werden. Wie die Polizei mitteilt, starben einige Hasen aufgrund der starken Hitze. Ein herbeigerufener Tierarzt aus Rockenhausen habe sich um die verletzten Tiere gekümmert. Für die gesunden Hasen sei bereits eine Notunterkunft bei einem befreundeten Züchter gefunden worden.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten etwa vier Stunden. Torsten Schlemmer

Bundesstraße bei Unkenbach voll gesperrt

Die Bewohner des Anwesens hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Sie seien unverletzt geblieben und vorerst bei Verwandten untergekommen. Die B420 war während des Einsatzes bis etwa 3:30 Uhr voll gesperrt. Was das Feuer verursacht hat, ist derzeit noch völlig unklar. Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden bei mehreren zehntausend Euro.