Prozess wegen Brandserie von Unkenbach ist angesetzt

Am 23. September beginnt vor dem Amtsgericht in Rockenhausen der Prozess gegen einen Jugendlichen, der für zwei Brände auf einem Bauernhof in Unkenbach im Donnersbergkreis verantwortlich sein soll. Insgesamt hatt es dort fünf Mal gebrannt.

In diesem Jahr hat es auf dem Bauernhof in Unkenbach mehrfach gebrannt. (Archivbild) Torsten Schlemmer Nach Angaben eines Gerichtssprechers soll der junge Mann im vergangenen Mai absichtlich zweimal Feuer auf dem Bauernhof gelegt haben - einmal in einer Scheune und einmal in einem Zimmer des Wohnhauses. Ende August hatte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage erhoben. Amtsgericht Rockenhausen verhandelt nicht öffentlich Das Amtsgericht Rockenhausen hat drei Prozesstage vor dem Jugendschöffengericht angesetzt, sie sind nicht öffentlich. Im Moment ist der junge Mann wegen Wiederholungsgefahr in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Insgesamt hatte es in diesem Jahr fünfmal auf dem Bauernhof in Unkenbach gebrannt, zuletzt Anfang September. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch die anderen drei Brände absichtlich gelegt wurden. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar.