Gutachten: Erneut Brandstiftung in Unkenbach

Auch das fünfte Feuer auf einem Bauernhof in Unkenbach im Donnersbergkreis war Brandstiftung - das besagt ein Gutachten, das jetzt vorliegt. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt ein Problem.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern teilte mit, dass sie aufgrund des Gutachtens eines Sachverständigen wegen Brandstiftung ermittelt. Das Feuer war Anfang September in einem Gartenschuppen auf dem Bauernhof in Unkenbach ausgebrochen. Dabei wurde der Schuppen komplett zerstört und eine Mauer beschädigt. Die Polizei schätzte damals den Sachschaden auf rund 3.000 Euro.

Zuvor hatte es im Frühjahr vier Mal auf dem Bauernhof gebrannt - zumindest in zwei Fällen geht die Staatsanwaltschaft ebenfalls von Brandstiftung aus. In den anderen Fällen laufen die Ermittlungen noch.

Kann es der Tatverdächtige gewesen sein?

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelte zwei Tatverdächtige. Gegen einen der beiden erging Haftbefehl, der Tatverdacht gegen die zweite Person erhärtete sich nicht. Im August wurde gegen den Tatverdächtigen Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft teilte jetzt mit, dass sie untersucht, ob der fünfte Brand im Zusammenhang mit den vier Feuern im Frühjahr steht.

Das Problem: Der Tatverdächtige im Fall der ersten vier Brände wurde in einer Einrichtung untergebracht. Er kann also wahrscheinlich das fünfte Feuer nicht gelegt haben. Die Ermittlungen dauern an - nähere Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen.