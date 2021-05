per Mail teilen

In der Nacht hat erneut ein Brand auf einem Bauernhof in Unkenbach im Donnersbergkreis gewütet. Das vierte Feuer innerhalb kürzester Zeit zerstörte diesmal das Wohnhaus der Familie.

Nachdem es in den vergangenen knapp drei Wochen bereits dreimal auf dem Bauernhof in Unkenbach gebrannt hatte, war auf dem Gelände nur noch das Wohnhaus unversehrt geblieben. Seit der Nacht ist auch das Haus ein Opfer der Flammen geworden. Das teilte die Polizei mit, deren Zivilstreife das Feuer entdeckt hatte. Die Bewohner des Bauernhofes seien von den Einsatzkräften zunächst in Sicherheit gebracht worden.

Flammen schlagen aus Obergeschoss des Bauernhofes

Als die Feuerwehr eintraf, sei das Feuer bereits hinter den Fenstern im Obergeschoss des Wohnhauses zu sehen gewesen. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Nach einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet. Das Feuer hatte zwar nur in einem Zimmer gelodert, jedoch hätten Rauch und Löschwasser große Teile des Hausrates beschädigt. Das Wohnhaus sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

Polizei ermittelt weiter wegen Brandstiftung

Ein Ermittler soll heute klären, wie es zu dem erneuten Brand kommen konnte. Dabei werde auch nach Spuren von Brandstiftung gesucht. Zuletzt hatte es Montagnacht auf dem Gelände des Bauernhofes gebrannt, davor gab es am 6. Mai bereits ein Feuer auf dem Hof. Dem ersten Brand im April fielen nicht nur eine große Scheune auf dem Anwesen, sondern auch etwa 50 Zuchthasen zum Opfer.