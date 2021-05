per Mail teilen

Innerhalb von knapp drei Wochen hat in Unkenbach im Donnersbergkreis in der Nacht zum dritten Mal derselbe Bauernhof gebrannt. Von dem Anwesen ist nur noch das Wohnhaus übrig.

Am späten Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr zunächst nur wegen einer kleinen Rauchsäule auf dem Gelände des Bauernhofes in Unkenbach. Zwei Minuten später sei ein zweiter Anruf erfolgt: die Scheune des Gehöftes stehe in Flammen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen seien, habe das Gebälk der Scheune bereits großflächig gebrannt. Wegen des starken Rauchs mussten die Feuerwehrleute mit Atemschutz arbeiten. Ein Betreten der Scheune sei nicht mehr möglich gewesen, da die Zwischendecken des Gebäudes stark beschädigt wurden.

Dritter Brand in Unkenbach lässt nur Wohnhaus unversehrt

Glück für die Feuerwehr: die Eigentümer des Bauernhofes hatten wenige Tage vor dem Brand das Heu und Stroh, das eigentlich in der Scheune gelagert wird, ausgeräumt. Sonst wäre das Feuer wohl noch verheerender gewesen. Während der Löscharbeiten habe auch in Teilen von Unkenbach der Strom abgeschaltet werden müssen. Nach gut drei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt. Menschen oder Tiere seien nicht verletzt worden.

Die Feuerwehr war mehr als drei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Torsten Schlemmer

Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem Brand sei von dem Bauernhof nur noch das Wohnhaus der Besitzer übrig geblieben. Vergangene Woche war bereits ein Werkzeugschuppen auf dem Anwesen ausgebrannt. Auch eine Garage neben dem Schuppen habe dabei in Flammen gestanden. Im April war die Feuerwehr zum ersten Mal wegen eines Brandes auf dem Bauernhof. Damals starben rund 50 Hasen in den Flammen, der Sachschaden lag bei mehreren zehntausen Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt bereits wegen des Verdachts auf Brandstiftung.