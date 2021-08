Lange mussten die Studierenden von Zuhause aus lernen und an Online-Vorlesungen teilnehmen. Das könnte sich ab dem kommenden Wintersemester aber wieder ändern.

Endlich wieder an die Uni oder Hochschule. Das wünschen sich wohl viele Studentinnen und Studenten, nachdem sie viele Monate wegen der Corona-Pandemie nur in Ausnahmefällen die Lehrräume besuchen durften. Und auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, planen Universität und Hochschule Kaiserslautern im kommenden Wintersemester wieder mehr Präsenzveranstaltungen anzubieten.

Voraussetzung: Die Studenten müssen geimpft, genesen oder getestet sein

Die Studentinnen und Studenten müssen sich aber an klare Vorgaben halten. Das heißt, sie dürfen nur an die Universität oder an die Hochschule kommen, wenn sie entweder geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sind. Außerdem sollen sie sich an die bekannten Hygieneregeln halten.

Rund 4.000 Videos während Corona-Pandemie produziert

Weil die Studenten so lange von zuhause aus lernen mussten, hat allein die Technische Universität Kaiserslautern, kurz TUK, während der Corona-Pandemie rund 4.000 Lehr-Videos produziert, um den Lehrbetrieb aufrecht zu erhalten. "Dennoch wünschen wir uns alle einen Universitätsbetrieb in Präsenz, ein lebendiges Campusleben und damit verbunden das persönliche Netzwerken zurück", heißt es von einer Sprecherin der TUK.

Zurück zur Online-Lehre jederzeit möglich

Sollte es aber wieder viele neue Corona-Infektionen geben, sei sowohl die TUK als auch die Hochschule jederzeit bereit, wieder auf Online-Unterricht umzustellen. "Was die Pläne für die Ausgestaltung des Lehrbetriebs betrifft, stimmen wir uns eng mit dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit ab", heißt es von der Technischen Universität Kaiserslautern.