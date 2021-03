Unionskirche in Kaiserslautern ist Corona-Testzentrum

Ab heute werden in Kaiserslautern Corona-Tests im Gemeindezentrum Alte Eintracht und der Unionskirche durchgeführt. Die Unionskirche ist nach SWR-Recherchen die erste Kirche in Rheinland-Pfalz, in der ein Testzentrum betrieben wird.

In das neue Testzentrum gelangt man nach Angaben der Stadt über den Hintereingang der Alten Eintracht. Zum Test selbst geht es dann in die Unionskirche – dort wird der Abstrich gemacht. Corona-Tests finden wie bisher nur nach Überweisung des Hausarztes oder des Gesundheitsamtes statt. In Rheinland-pfalz gibt es bislang nur die Unionskirche in Kaiserslautern, die als Testzentrum genutzt wird. SWR Bald auch anlasslose Schnelltests Ab Mitte März soll es in der Alten Eintracht aber auch anlasslose Schnelltests für Beschäftige von Kitas oder Schulen geben. Das neue Testzentrum wurde eingerichtet, weil das bisherige Testzentrum im Kaiserslauterer Warmfreibad geschlossen wurde, um das Bad für den Sommer vorzubereiten. Das Testzentrum in Schwedelbach ist von den Änderungen nicht betroffen. In Baden-Württemberg gibt es in Stuttgart bereits ein Corona-Testzentrum in einer Kirche.