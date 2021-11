Streik an Uniklinik

per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Homburger Uniklinik erneut zum Streik aufgerufen. Von heute an sollen sie für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen. Allerdings werde der Streik wegen der angespannten Coronalage eingeschränkt. Zudem seien die Stationen personell so schlecht besetzt, dass fast kein Streik möglich sei. Streikende würden nach Gewerkschaftsangaben im Notfall an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Die Gewerkschaft fordert, dass die Mitarbeitenden künftig fünf Prozent mehr verdienen.