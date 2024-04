Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Dienstag, 2. April

++ Auf- und Abfahrt Bruchmühlbach-Miesau auf der A6 gesperrt ++

15:45 Uhr

Es wird wieder gebaut in der Westpfalz - diesmal auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau im Kreis Kaiserslautern. Warum dort Autofahrer Geduld haben müssen, erfahren Sie hier.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 15:30 Uhr.

++ Mann baut unter Drogen Unfall in Kaiserslautern ++

14:45 Uhr

Ein Autofahrer hat in der Stadt und im Kreis Kaiserslautern im wahrsten Sinne des Wortes "Spuren hinterlassen". Er hatte nach Angaben der Polizei Drogen genommen und war deshalb Schlangenlinien gefahren. Dabei hatte er zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern unter anderem Leitpfosten gestreift und Autoteile verloren. Seine wilde Fahrt ist dann in Kaiserslautern geendet, als er von der Eselsfürth kommend in eine Straße einbiegen wollte - da hatte er einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und war mit dem Wagen zusammengestoßen. Dabei haben sich der Autofahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Ein Kleinkind und zwei Babys, die auch in dem Wagen waren, wurden nicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei an beiden Autos auf mehr als 20.000 Euro. Seinen Führerschein ist der Unfallverursacher erstmal los.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Mann zündelt zweimal in Kaiserslautern ++

14:45 Uhr

Ein Mann hat nach Angaben der Polizei an Karfreitag in Kaiserslautern zweimal gezündelt. Zum einen soll er auf dem Gelände eines Lokals mehrere Holzscheite unter einem Pavillon angezündet haben. Zum anderen soll er an einem geparkten Auto in der Nähe Papierreste angesteckt haben - laut Polizei offenbar um vom ersten Brand abzulenken. Verletzt wurde niemand, der Schaden hält sich wohl auch in Grenzen. Allerdings habe sich der Mann sehr aggressiv verhalten. Er habe Einsatzkräfte und Zeugen beleidigt und bedroht. Die Polizei hatte ihn vorübergehend festgenommen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Uni in Kaiserslautern forscht zu Umweltbewusstsein ++

13:44 Uhr

Wie sehr lassen sich Bürger von Hitze und Lärm beeinflussen, wenn es um ihr eigenes, umweltbewusstes Handeln geht? Mit Fragen wie dieser befasst sich nun eine Langzeitstudie der Uni Kaiserslautern. Zwölf Jahre lang untersuchen Forscherinnen und Forscher an den Unis Kaiserslautern, München und Leipzig gemeinsam, unter anderem was das Umweltbewusstsein der Menschen beeinflusst. Mit den Ergebnissen der Studie sollen anschließend Politikerinnen und Politiker beraten werden. Die Studie fokussiert sich auf Klimaskepsis und der ungleichen Verteilung von Umweltbelastungen - etwa zwischen Arm und Reich oder Land- und Stadtbewohnern. Insgesamt sollen 20.000 Menschen befragt werden. Die Forschungsergebnisse sollen dann bei politischen Entscheidungen helfen. Über den Zeitraum von zwölf Jahren soll die Studie voraussichtlich 20 Millionen Euro kosten.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 13:30 Uhr.

++ Südwestpfalz: Schul- und Kulturamt wieder geöffnet ++

12:50 Uhr

Das Schul- und Kulturamt im Kreis Südwestpfalz hat ab heute wieder offen. Es ist umgezogen und war deshalb in den vergangenen Wochen geschlossen. Das Amt befindet sich nun im so genanten Banana-Building in Pirmasens. Wegen des Umzugs ist laut Kreisverwaltung bei den Behörden-Mitarbeitern viel auf der Strecke geblieben. So konnten zum Beispiel weder Mails beantwortet noch Anrufe entgegengenommen werden. Wer ein entsprechendes Anliegen hat, muss sich noch etwas gedulden. Telefonisch ist das Schul- und Kulturamt in der Südwestpfalz aber jetzt wieder erreichbar.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 12:30 Uhr.

++ Hengen schwört FCK auf Pokal-Kracher ein ++

11:55 Uhr

"Es wird ein Hauen und Stechen geben. Die Mannschaft muss von Anfang an brennen, die taktischen Vorgaben umsetzen - egal, wie lange das Spiel dauert." Das sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen vor dem DFB-Pokal-Halbfinale des 1. FC Kaiserslautern heute Abend beim 1. FC Saarbrücken in einem Interview mit SWR1. Hengen weiß auch, wie es sich anfühlt, den Pokal zu gewinnen:

++ Immer mehr Restaurants im Westen der Pfalz schließen ++

10:02 Uhr

Immer mehr Gastronomen müssen auch in der Westpfalz ihr Restaurant aufgeben. Woran das liegt? Vor allem an der Mehrwertsteuer, so der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz. Infos dazu gibt es hier:

++ Nachrichten aus dem Westen der Pfalz ab jetzt auch auf WhatsApp ++

08:15 Uhr

Wer im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel oder Donnersberg wohnt, kann ab sofort Nachrichten aus der Region auch über WhatsApp bekommen. Das SWR Studio Kaiserslautern ist dort jetzt mit einem eigenen Kanal aktiv. Alle Infos zum WhatsApp-Kanal gibt es hier:

++ Digitale Hilfe für Senioren in Kaiserslautern ++

08:03 Uhr

Seniorinnen und Senioren bekommen heute und morgen in Kaiserslautern Tipps zum Umgang mit digitalen Geräten. Das hat das Deutsche Rote Kreuz mitgeteilt. Bei Kaffee und Kuchen hilft ein Team aus Freiwilligen, wenn es darum geht, wie Handys, Laptops oder Tablets funktionieren. Das Angebot ist kostenlos. Los geht es um 15 Uhr im Stadtteilbüro Grübentälchen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 07:30 Uhr.

++ Gastronomen lehnen Cannabis-Konsum ab ++

07:42 Uhr

Mehrere Gastronomen in der Westpfalz verbieten es ihren Gästen, in ihren Raucherräumen Joints zu rauchen. Der Betreiber von Hannenfass und Barrel Inn in Kaiserslautern beispielsweise sagte dem SWR, dass Gäste in seinen Lokalen kein Cannabis konsumieren dürfen. Er bestehe in diesem Fall auf sein Hausrecht. Auch in Pirmasens und Zweibrücken lehnen nach SWR- Recherchen mehrere Lokalbetreiber den Cannabiskonsum ab. Der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz will in dieser Sache keine Empfehlung aussprechen. Jeder Gastronom solle selbst entscheiden, ob er Cannabiskonsum in seinem Lokal erlaube. Seit dem 1. April sind das Anbauen und Konsumieren von Cannabis unter Auflagen erlaubt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 07:30 Uhr.

++ FCK im DFB-Pokal ohne Ache ++

06:38 Uhr

Heute ist es soweit: Mit einem Sieg in Saarbrücken kann der 1. FC Kaiserslautern ins Finale um den DFB-Pokal einziehen. Dafür wird der FCK bei Topstürmer Ragnar Ache aber kein Risiko eingehen. Mehr dazu gibt es hier:

Montag, 1. April

++ Unbekannte klauen Auto in Ramstein ++

17:09 Uhr

Zwischen Karfreitag und Ostersonntag ist in Ramstein im Kreis Kaiserslautern ein Auto verschwunden. Die Polizei sucht die Täter. Das schwarze Audi A4 Cabriolet war in der Miesenbacher Straße abgestellt.

++ Tipps für Stadtführungen in der Heimat ++

16:17 Uhr

Schon mal eine Stadtführung gemacht? Nein, nicht im Urlaub, sondern in der Heimat! Dabei kann man vieles erfahren, was man noch nicht weiß. Eine Auswahl spannender Stadtführungen in der Westpfalz finden Sie hier:

++ FCK vor Derby im DFB-Pokal ++

15:19 Uhr

Die Aufregung steigt: Nicht mehr lange, dann spielt der 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken. Die FCK-Fans stellen klar: "Wir wollen nach Berlin fahren".

++ Unbekannter greift Ehepaar bei Spaziergang in Hohenecken an ++

12:55 Uhr

Für ein Ehepaar sollte es im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken ein entspannter Osterspaziergang werden. Doch es kam anders: Das Paar wurde von einem Unbekannten angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

++ Cannabis jetzt legal: ein Kommentar ++

10:44 Uhr

Ab heute ist es legal: Cannabis. Mit dem neuen Cannabis-Gesetz sind Anbau, Besitz und Konsum unter Auflagen erlaubt. "Das ist nicht verantwortbar", meint SWR-Reporterin Viktoria Machleidt.

++ Zoo Kaiserslautern in neue Saison gestartet ++

9:53 Uhr

Der Kaiserslauterer Zoo in Siegelbach startet über Ostern in die neue Saison. In diesem Jahr stehen einige neue Projekte auf dem Plan. Welche, lesen Sie hier: