Alkohol am Steuer: Unfall auf B270

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer auf der B270 bei Kaiserslautern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizei kam der 62-Jährige in der Nacht auf Dienstag in Höhe Siegelbach in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen habe dann zwei Verkehrsinseln überfahren und sei mit mehreren Straßenschildern kollidiert, bevor er im Graben landete. Der Fahrer blieb unverletzt, richtete aber einen Sachschaden von rund 4.500 Euro an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille, der 62-Jährige muss jetzt mit einem Fahrverbot rechnen.