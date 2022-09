Mann verletzt sich bei THW Übung in Zweibrücken schwer

Bei eier Übung hat auf dem THW Gelände in Zweibrücken hat sich ein Mann schwer verletzt. Es gab einen Unfall mit einem Kran.

Das THW hat am Samstag auf seinem Gelände in Zweibrücken die Übung durchgeführt. Nach Angaben der Polizei wurde der 21-jährige Mann durch einen am Kran befestigten Steinblock zu Boden geschleudert. Daber habe er schwere Verletzungen am Oberschenkel erlitten. Er wird in der Uniklinik Homburg behandelt. Lebensgefahr besteht nicht.