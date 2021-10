Auto fährt frontal gegen Hauswand

In Schönenberg-Kübelberg ist am Abend ein Auto frontal gegen eine Hauswand gefahren. Das teilt die Feuerwehr mit. Bei dem Aufprall sind nach Angaben der Feuerwehr beide Insassen des Pkws verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich in einer Kurve. Die Unfallursache ist noch nicht klar.

