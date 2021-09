Bei einem Unfall in Ulmet im Kreis Kusel hat sich am Abend ein Quadfahrer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Angaben der Polizei war der Mann vermutlich zu schnell unterwegs und ist mit seinem Quad gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Dadurch ist er von seinem Gefährt gefallen. Wegen der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße 22 bei Ulmet am Abend zeitweise gesperrt.