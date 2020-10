per Mail teilen

Ein Streifenwagen hat in der Nacht zu Sonntag auf der B270 bei Kaiserslautern-Siegelbach einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Beamten wenden wollen, weil sie einen Mann entdeckt hatten, der offensichtlich alkoholisiert auf der Bundestraße zu Fuß unterwegs war. Ein anderer Autofahrer sah den Streifenwagen zu spät und rammte ihm am Heck. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Verletzt wurde aber niemand.