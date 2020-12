Corona-Kranker stirbt auf Fahrt in Klinik

Der US-Amerikaner war an Corona infiziert und litt an heftiger Atemnot. Noch bevor ihn seine Ehefrau ins Krankenhaus einliefern konnte, starb er im Auto in Oberstaufenbach.

Der Zustand des Mannes habe sich während der Fahrt ins US-Hospital nach Landstuhl rapide verschlechtert. Der 43-Jährige kollabierte. Wie die Polizei mitteilte, rief die Frau noch aus dem Auto heraus den Notruf an. Beide US-Amerikaner mit Corona infiziert Die Amerikanerin und zwei Ersthelfer leisteten an Ort und Stelle in Oberstaufenbach erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Alle Versuche, den 43-Jährigen wiederzubeleben, waren aber erfolglos. Auch die US-Militärpolizei war an dem Einsatz beteiligt und regelte den Verkehr. SWR Der Einsatz an der Ortsdurchfahrt von Oberstaufenbach im Kreis Kusel hatte für Aufsehen gesorgt, weil die Einsatzkräfte zum Teil Schutzanzüge trugen. Nach Angaben der Polizei ist auch die Amerikanerin mit Corona infiziert. Da es sich um US-Bürger handelte, war auch die Militärpolizei im Einsatz, außerdem die Feuerwehr aus Altenglan sowie ein Rettungshubschrauber.

Sendung am Do , 10.12.2020 12:00 Uhr, Am Mittag, SWR4 Radio Kaiserslautern