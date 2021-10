Drei Verletzte bei Wild-Unfall

per Mail teilen

Bei einem Autounfall in der Westpfalz sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen verletzt worden. Der 21-jährige Fahrer versuchte nach Polizeiangaben, zwischen Schallodenbach und Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) einem die Fahrbahn kreuzenden Reh auszuweichen. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto berührte laut Polizei erst einen Baum und prallte dann frontal gegen einen weiteren Baum. Fahrer und Beifahrerin seien leicht, eine weitere Mitfahrerin schwer verletzt worden. Alle drei seien in Krankenhäuser gebracht worden.