In der Nacht hat ein junger Autofahrer unter Einfluss von Drogen auf der L401 zwischen Börrstadt und Standenbühl im Donnersbergkreis einen schweren Unfall gehabt. Nach Polizeiangaben war der 19-Jährige von der Fahrbahn abgekommen, in die Leitplanke geknallt und zurückgeschleudert worden. Dann sei er mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Die Fahrbahn sei am Unfallort verengt, vermutlich habe der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern gebracht. Nach Angaben der Polizei räumt der 19-Jährige den Konsum von Rauschmitteln ein. Sein Führerschein wurde entzogen, die Polizei ermittelt wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.