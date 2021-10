Auto rammt in Kaiserslautern Streifenwagen

per Mail teilen

Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto sind am Mittwochabend in Kaiserslautern drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte offenbar eine rote Ampel missachtet.

Der Polizeiwagen war mit Blaulicht im Einsatz unterwegs, als der Autofahrer mit seinem Golf auf einer Kreuzung in ihn fuhr. Wie die Polizei mitteilt, schleuderte das Polizeiauto nach der Kollision über eine Grünanlage hinweg und kam an einem Laternenmast zum Stillstand. Am Golf rissen Front und Motorblock ab - das Auto blieb auf der Kreuzung stehen. Der Autofahrer und die zwei Polizeibeamten im Streifenwagen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann trotz roter Ampel auf die Kreuzung gefahren ist. Weitere Ermittlungen finden derzeit statt. An beiden Autos entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden.