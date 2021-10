Mit Sturmtief "Ignatz" naht am Abend und in der Nacht der erste Herbststurm des Jahres. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch für Rheinland-Pfalz vor schweren Sturmböen, in höheren Lagen, etwa des Pfälzerwaldes, teils vor Böen mit Orkanstärke. mehr...