Auf der Landesstraße zwischen Rodalben und Münchweiler an der Rodalb hat es am Nachmittag einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, sind in einer Kurve bei der Imsbacher Mühle zwei Autos zusammengestoßen. Der Fahrer eines Wagens sei dabei schwerstverletzt worden, die Fahrerin des anderen Wagens schwer. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter soll jetzt eingeschaltet werden, um herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte.