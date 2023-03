Auto landet in Pirmasens auf dem Dach

Weil er eine kaputte Ampel übersehen hat, ist ein Lkw-Fahrer am Freitag in Pirmasens mit einem Auto zusammengestoßen. Das Auto landete deshalb auf dem Dach.

Wie die Polizei Pirmasens mitteilt, passierte der Unfall am Freitag in den frühen Morgenstunden in der Bitscher Straße. Dort habe eine Ampel nicht funktioniert. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer habe an der Kreuzung die Vorfahrtsregeln missachtet.

Lkw kollidiert mit Auto

Der Lkw sei deshalb mit dem Auto einer 60 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Sie sei mit ihrem Wagen bereits in der Kreuzung gewesen. Durch den Zusammenstoß mit dem Lastwagen wurde das Auto laut Polizei etwa 20 Meter nach vorne geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau sei nur leicht an der Hand verletzt worden und habe einen Schock erlitten.

Alkohol führt zu Unfall im Kreis Kusel

Nicht eine kaputte Ampel, sondern Alkohol hat hingegen am frühen Samstagmorgen einen Unfall in Dunzweiler im Kreis Kusel verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte ein 20-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße die Kontrolle über seinen BMW verloren. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Das Auto des jungen Mannes sei zunächst gegen einen geparkten Toyota gekracht. Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls gegen ein Wohnhaus geschleudert worden und dann mit einem geparkten Seat zusammengestoßen. Dieser sei letztlich noch auf einen Mercedes gekracht.

Der 20-jährige Unfalverursacher musste einen Alkoholtest machen. Dieser zeigte mehr als zwei Promille. "Und das, obwohl der Mann mit einem Lebensalter von unter 21 Jahren überhaupt keinen Alkohol vor Fahrtantritt trinken darf", so die Polizei.

Der junge Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und musste dort eine Blutprobe abgeben und auch seinen Führerschein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingelegt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen hohen fünfstelligen Bereich. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden.