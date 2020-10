per Mail teilen

Zwischen Landau-Dammheim und Essingen in der Pfalz ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen.

Dabei kamen eine 63 Jahre alte Frau aus Speyer und eine 56-jährige Frau aus Baden-Württemberg sowie deren Hund ums Leben. Zwei Fahrzeuge waren laut Polizei bei dem Unfall auf der B 272 nahe Landau in der Südpfalz frontal zusammengestoßen. Die 56-Jährige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die 63-Jährige erlag am Sonntag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die 63-jährige Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort prallten beide Pkw zusammen. Der betroffene Straßenabschnitt war auf rund zwei Kilometern in beiden Richtungen voll gesperrt.