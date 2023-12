Einige Unfälle und schneefrei an den Schulen

Durch den Schneefall am Vormittag hat es in der Westpfalz einige Unfälle gegeben. Auch im öffentlichen Busverkehr geht es teilweise nur langsam voran.

Am späten Vormittag sind auch in der Westpfalz die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen – und prompt hat es auch die ersten Unfälle gegeben. Nach Angaben der Polizei waren es in der gesamten Westpfalz 25. Dabei ist es aber bei Blechschäden geblieben, verletzt wurde niemand. Ein Schulbus samt Insassen in Reichenbach-Steegen im Kreis Kaiserslautern hatte Glück im Unglück: Er rutschte wegen des Schnees quer über die Fahrbahn, alle Schüler blieben unverletzt.

Schulfrei in Kirchheimbolanden

Während der ein oder andere Autofahrer vielleicht über den Schnee geflucht hat, haben sich die Kinder in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis sicher gefreut: sie hatten nämlich an vielen Schulen heute schneefrei. Nach Angaben der Kreisverwaltung sei die Maßnahme nötig gewesen, weil die Schulbusse wegen des Schneetreibens nicht mehr sicher fahren konnten.

Eine dünne Schneeschicht lag am Nachmittag noch in Kaiserslautern. Unfälle hat es laut Polizei nur wenige gegeben. SWR

Öffentlicher Busverkehr in der Westpfalz mancherorts nur schleppend

Die Busse hatten in manchen Regionen der Westpfalz ihre liebe Not, voranzukommen. In Kaiserslautern sind beispielsweise, so haben es die Stadtwerke mitgeteilt, einige Haltestellen im Bereich der Universität nicht mehr angefahren worden, weil die Busse Probleme hatten, die Steigung hochzukommen. Ganz ähnliche Probleme habe es in Erlenbach gegeben.

Inzwischen hat sich die Lage auf den Straßen aber wieder entspannt. Nach Angaben der Straßenmeisterei in Rockenhausen seien im Donnersbergkreis nur in Dörrmoschel und in Schönborn wegen der Höhenlage die Straßen noch glatt.

Streik bei der Straßenmeisterei ohne Auswirkungen

Die Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten hatte ihre Mitglieder am Montag zum Streik aufgerufen. Dieser hatte allerdings, so die Straßenmeisterei Kaiserslautern, keine Auswirkungen auf die Räumdienste, da ausreichend externe Fahrer eingesetzt worden seien. Am Mittwoch wollen die Mitarbeiter der Straßenmeistereien erneut streiken.