Im Donnersbergkreis gab es am frühen Dienstagmorgen gleich zwei Unfälle auf spiegelglatter Straße - und das bei Temperaturen leicht im Plusbereich. Eine Landesstraße war vorübergehend voll gesperrt. Ein Mensch wurde leicht verletzt.

Zweimal hat es laut Polizei auf der Landesstraße zwischen Leithof und der Abzweigung nach Oberwiesen (L386) gekracht. Zunächst ist dort ein Lastwagen auf glatter Fahrbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer des Wagens war in einer Rechtskurve, wo es trotz Plustemperaturen spiegeglatt war, auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Autofahrer habe bei dem Unfall, so die Polizei, Glück gehabt, dass sein Wagen mit dem hinteren Teil gegen den Lastwagen geprallt ist. Er wurde dadurch nur leicht verletzt. An seinem Wagen entstand Totalschaden.

Unfall im Donnersbergkreis: Landstraße wurde komplett gesperrt

Danach baute ein anderer Autofahrer einen weiteren Unfall - an derselben Stelle, aber alleine. Ob hier jemand verletzt wurde, hat die Polizei nicht gesagt. Die Landesstraße bei Leithof war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hat auf der Landesstraße mittlerweile gestreut.

Die Polizei rät derzeit generell Autofahrern, vor allem nachts vorsichtig zu fahren, weil es auf den Straßen sehr glatt sein kann.