Großbaustelle bei Imsweiler: Unerlaubte Besucher sorgen für Ärger im Tunnel

Am Mühlbergtunnel bei Imsweiler sorgen unerlaubte Besucher für Unruhe – die Polizei warnt eindringlich vor dem Betreten der Baustelle. Doch was wollten sie überhaupt dort?

Vergangenes Wochenende war am Mühlbergtunnel bei Imsweiler im Donnersbergkreis richtig was los, wie die Polizei in Rockenhausen zu spüren bekam. Mehrfach gingen Meldungen der Sicherheitsfirma ein, die die Tunnelbaustelle überwacht. Immer wieder sollen Leute unerlaubt in der Baustelle unterwegs gewesen sein. Vor allem Fußgänger und Radfahrer nutzten wohl das schöne Wetter, um sich den Baufortschritt anzuschauen. Das ist natürlich nicht erlaubt und sorgt für Ärger.

Sicherheitsmaßnahmen Mühlbergtunnel: Das rät die Polizei

Die Polizei weist darauf hin, dass der Bereich rund um den Mühlbergtunnel und die B 48 noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Das Ganze kann sogar richtig teuer werden: Wer sich unerlaubt auf die Baustelle begibt, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen und im schlimmsten Fall sogar wegen Hausfriedensbruchs dran sein.

Umgehung und Tunnel Imsweiler: Was bis zur Eröffnung noch zu tun ist

Der Tunnel Imsweiler ist im Wesentlichen fertig – auf der Nordseite ist er bereits an die B48 angeschlossen. Nur die letzte Fahrbahnschicht fehlt noch, um Beschädigungen durch Baumaschinen zu vermeiden. Nun werden noch Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtung und Notrufsäulen installiert. Die Südseite soll ab August/September an die B48 gebunden werden, wofür eine Vollsperrung nötig ist. Die Eröffnung der Ortsumgehung ist noch für Sommer 2025 geplant.