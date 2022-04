In Heltersberg in der Südwestpfalz hat ein unbekannter Mann am Nachmittag eine Bäckerei überfallen.

Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Täter die Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld und Zigaretten. Die Frau habe ihm beides gegeben. Dann sei der Mann mit dem Geld und den Zigaretten jeweils im dreistelligen Eurobereich geflohen. Die Angestellte sei bei dem Überfall nicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.